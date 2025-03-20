В Германии задумываются о поставках газа из России

Член Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман, представляющая Свободную демократическую партию Германии (СвДП), заявила, что Христианско-демократический союз (ХДС) рассматривает возможность долгосрочного возобновления поставок газа из России. Об этом она сообщила в интервью телеканалу Welt.

По словам Штрак-Циммерман, возглавляющей подкомитет по безопасности и обороне, такие планы противоречат усилиям Европы по снижению энергетической зависимости от РФ.

«Идея возврата к российскому газу подрывает стратегию ЕС по диверсификации источников энергии», — подчеркнула политик.

19 марта Евростат сообщал, что Евросоюз в январе закупил российского газа на €1,9 млрд. Страны ЕС заплатили за сжиженный природный газ (СПГ) €1,07 млрд. Это на 17% выше показателей декабря 2024 года. Главным импортером стала Франция, заплатившая €455 млн.

Кроме того, ЕС в январе также импортировал российский трубопроводный газ на €833 млн, что на 10% меньше, чем в декабре 2024 года. Однако с января страны Евросоюза уже не могли экспортировать газ по трубопроводу через Украину.

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