Агента ФБР обвинили в раскрытии секретных материалов

NYP: агента ФБР взяли под стражу по делу о раскрытии секретных сведений

Сотрудники американских правоохранительных органов задержали агента Федерального бюро расследований (ФБР), критиковавшего агентство на протяжении последних нескольких лет, по обвинению в раскрытии секретной информации. Об этом пишет газета The New York Post (NYP) со ссылкой на судебные документы.

По информации издания, под стражей оказался сотрудник контрразведки Джонатан Бума. Мужчину задержали 17 марта, когда он регистрировался на международный рейс в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

«На следующий день ему предъявили обвинения в том, что он распечатал конфиденциальные материалы ФБР, а затем — в 2023 году — поделился этой информацией со своими сообщниками», — говорится в материале.

Журналисты выяснили, что Бума планировал опубликовать книгу о своей работе в ФБР. При этом в черновике книги были обнаружены сведения о расследовании, касающемся программы по созданию оружия массового поражения в другом государстве. Из судебных документов следует, что задержанный агент получил эти данные, пользуясь своим служебным положением.

Ранее руководство ФБР назначило награду в $10 млн за поимку участника Олимпийских игр, обвиняемого в распространении наркотиков.