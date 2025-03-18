Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев призвал опираться на зарубежный опыт в законодательстве об иноагентах

Медведев: власти России способны отточить до блеска институт иноагентов
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Российские власти могут «отточить до блеска» законодательство об иностранных агентах, опираясь на практику других государств. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минюста, передает РИА Новости.

По словам Медведева, страны, критикующие российский подход, сами активно применяют аналогичные механизмы. Он подчеркнул, что в зарубежных юрисдикциях институт иностранных агентов давно устоялся, но при этом «поднимается крик», когда соседние государства пытаются ввести похожие нормы.

«Уверен, наши коллеги — депутаты Госдумы, сенаторы, правительство — способны этот институт отточить до блеска. Беря пример с иностранных аналогов, где никто не стесняется. Когда некоторые государства, в том числе соседние, пытаются что-то сделать, начинают кричать: «Катастрофа, берут пример с русских». Но никто не говорит, откуда эта история пошла изначально», — отметил Медведев.

16 марта сообщалось, что более 500 специальных рублевых счетов были открыты в России для лиц, признанных иностранными агентами.

Ранее Минюст РФ пополнил перечень иноагентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами