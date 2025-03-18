Медведев призвал опираться на зарубежный опыт в законодательстве об иноагентах

Российские власти могут «отточить до блеска» законодательство об иностранных агентах, опираясь на практику других государств. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минюста, передает РИА Новости.

По словам Медведева, страны, критикующие российский подход, сами активно применяют аналогичные механизмы. Он подчеркнул, что в зарубежных юрисдикциях институт иностранных агентов давно устоялся, но при этом «поднимается крик», когда соседние государства пытаются ввести похожие нормы.

«Уверен, наши коллеги — депутаты Госдумы, сенаторы, правительство — способны этот институт отточить до блеска. Беря пример с иностранных аналогов, где никто не стесняется. Когда некоторые государства, в том числе соседние, пытаются что-то сделать, начинают кричать: «Катастрофа, берут пример с русских». Но никто не говорит, откуда эта история пошла изначально», — отметил Медведев.

16 марта сообщалось, что более 500 специальных рублевых счетов были открыты в России для лиц, признанных иностранными агентами.

Ранее Минюст РФ пополнил перечень иноагентов.