В ЕС отказались от идеи приостановить право голоса для Венгрии

Европейский союз (ЕС) всерьез не рассматривает возможность приостановки права голоса для Венгрии. Об этом сообщила газета Politico.

«Ссылка на ст. 7.1 Договора о ЕС, которая лишила бы Венгрию права голоса, пока не является серьезной возможностью», — говорится в материале.

По словам авторов публикации, если Будапешт лишится права голоса, в региональном содружестве может возникнуть большое количество проблем. В связи с этим журналисты сравнили соответствующее решение с «ядерной опцией».

В статье отмечается, что среди стран — членов ЕС продолжает расти недовольство из-за отказа Венгрии поддерживать политику регионального содружества в отношении конфликта на Украине. Но, несмотря на это, европейские государства вынуждены мириться с действиями Будапешта.

Причина заключается в том, что Брюссель хочет предотвратить окончательный раскол между странами-членами. Более того, в последнее время позицию Венгрии начало поддерживать еще одно государство — Словакия.

14 марта британская газета The Financial Times написала, что европейские чиновники изучают возможность лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за ее отношения к украинскому конфликту и санкциям против РФ. При этом журналисты назвали принятие такого решения крайней мерой.

Ранее в Венгрии сочли опасным возможное вступление Украины в региональное содружество.