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В Евросоюзе обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса

FT: ЕС хочет лишить Венгрию права голоса из-за позиции по санкциям против России
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Чиновники в Брюсселе обсуждают возможность лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за позиции Будапешта по Украине и санкциям против России. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Многие чиновники вновь открыто обсуждают возможность применения против Венгрии процедуры (в соответствии со. — ред.) статьей 7 (Договора о ЕС. — ред.)», — говорится в сообщении издания.

Как поясняет газета, это крайняя мера по лишению государства-члена права голоса.

Евросоюз 14 марта предложил создать добровольный фонд военной помощи Украине размером от 20 до €40 млрд, чтобы избежать вето со стороны Венгрии.

В феврале дипломатическое крыло ЕС предложило создать схему на уровне объединения для отправки 1,5 млн патронов на Украину. В тексте не было никаких цифр относительно суммы средств, необходимых для их поставки.

Ранее в Будапеште заявили, что ЕК нарушила две гарантии энергобезопасности Венгрии.

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