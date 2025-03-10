В Венгрии назвали вступление Украины в ЕС опасным для всех

Венгрия считает вступление Украины в Европейский союз (ЕС) опасным для всех. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Мы считаем целесообразным, чтобы венгерский народ мог высказать свое мнение по этому вопросу. И каково бы ни было мнение венгерского народа, венгерское правительство будет представлять эту позицию», — сказал он.

7 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что граждане его страны будут иметь право голоса по поводу того, должна ли Украина присоединиться к Европейскому союзу. Речь идет о кампании с рассылкой писем, в которых гражданам Венгрии предлагается ответить на вопросы, зачастую в формате «да» и «нет». Такой же принцип будет действовать в голосовании по членству Украины в Евросоюзе.

В феврале глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года. Глава ЕК сочла соответствующую идею президента Литвы Гитанаса Науседы «очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке». В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги.

Ранее стало известно, что Кремль не против вступления Украины в Евросоюз.