Названы требования, которые Зеленский может отозвать после разговора с Трампом

Журналист Бом: Киев может отозвать требование о гарантиях безопасности от США

После встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома, а также после их телефонных переговоров, состоявшихся накануне, Киев может отозвать сразу два жестких требования. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист Майкл Бом.

Он напомнил слова официального представителя Белого дома Кэролайн Левитт о том, что Трамп «поставил на место» Зеленского, четко разъяснив ему, что США рассчитывают на долгосрочный мир.

«Думаю, Зеленский наконец перестанет требовать от Вашингтона гарантий безопасности. Это Трампа сильно бесит. <...> Cколько раз он до этого говорил: США, мол, не заинтересованы в предоставлении Украине гарантий безопасности, если это вас беспокоит — обращайтесь к Европе», — сказал Бом.

Помимо этого, по словам обозревателя, Украина смирилась с тем, что задача — вернуться к границам 1991 года — физически недостижима.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 19 марта. Политики согласовали частичное прекращение огня по объектам энергетики. Кроме того, президент США предложил помочь в управлении электрическими и ядерными станциями, переведя их в американскую собственность. Украинский лидер в свою очередь запросил дополнительные системы ПВО, в том числе Patriot. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдепе призвали все стороны конфликта на Украине двигаться к прекращению огня.