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В Китае оценили диалог лидеров России и США по урегулированию на Украине

Ученый Люй Сян: диалог Путина и Трампа является важным шагом к урегулированию
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Reuters

Диалог лидеров России и США — важный шаг к разрешению конфликта на Украине, однако ключевые вопросы не были затронуты. Об этом рассказали РИА Новости китайские эксперты.

«Вследствие неподготовленности и даже нежелания американской стороны уделять внимание более широким рамкам безопасности России результаты разговора лидеров двух стран оказались весьма ограниченными», — эксперт по американским вопросам, ученый Люй Сян.

Он отметил, что исходя из заявлений официальных сторон, требования России в сфере безопасности так и не были выполнены.

18 марта президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин также пообещал помиловать украинских военных, попавших в плен.

Ранее в ЕС после разговора Путина и Трампа заговорили о миллионах снарядов для Украины.

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