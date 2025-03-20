В Госдуме оценили слова Трампа, объяснившего важность связей с Россией

Депутат ГД Нестеренко: с РФ нужно иметь дело, потому что она надежный партнер

С Россией стоит иметь дело не из-за наличия полезных ископаемых и больших территорий, о чем недавно заявлял президент США Дональд Трамп, а потому, что Москва является надежным международным партнером, который соблюдает обязательства. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Юрий Нестеренко.

«Россия – это не только ценные территории, а прежде всего надежный и последовательный партнер. Наша страна традиционно открыта к честному и справедливому диалогу, совместному поиску решений сложнейших международных вопросов», — подчеркнул он.

По словам Нестеренко, отличительной чертой России является то, что Москва соблюдает международные договоренности.

20 марта Трамп заявлял, что Соединенным Штатам необходимо иметь дело с Россией, поскольку у нее наибольшая территория и много полезных ископаемых, которые могут быть полезны США.

Кроме того, как напомнил американский лидер, Россия богата полезными ископаемыми.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня.