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Стало известно о планах США перезапустить программы внешней помощи

Politico: многие программы внешней помощи США могут быть перезапущены
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Jonathan Ernst/Reuters

Многие замороженные или упраздненные руководством США программы внешней помощи могут быть перезапущены. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на подготовленное администрацией президента Дональда Трампа предложение.

Отмечается, что Соединенные Штаты могут продолжить программы борьбы с инфекционными заболеваниями и продовольственной помощи.

В предложении Трампа также говорится, что у всех программ американской внешней помощи отныне должен быть срок окончания, а их результаты должны детально оцениваться. Предлагается обеспечивать контроль реализации программ с помощью блокчейн-технологий, говорится в статье.

20 января Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней. По данным агентства Associated Press, иностранная помощь от США в целом составляла не более 1% бюджета, за исключением особых случаев, например поддержки Украины.

4 марта Вашингтон приостановил военную помощь Киеву. Украинские власти допустили, что это может привести к новым потерям территорий, но не приведет к полному поражению. Позже США возобновили военную помощь Украине при условии готовности Киева к прекращению огня.

Ранее Трамп согласился помочь Украине с поставками дополнительных систем ПВО.

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