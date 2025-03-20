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В Словакии назвали условие для блокировки новых антироссийских санкций

Фицо: Словакия может заблокировать новые антироссийские санкции
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IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Словакия может не поддержать ввод новых санкций против РФ, если они будут мешать достижению мира на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам, пишет РИА Новости.

«Да, допускаю, что, если мы будем понимать попытку дальнейших санкций как что-то, что должно разбить процесс о мире, мы готовы наложить вето на это», — сказал Фицо.

Он напомнил, что санкции вводились против России из-за конфликта на Украине. Но сейчас идет поиск путей для мирного урегулирования ситуации, и санкции могут сорвать этот процесс.

До этого в Венгрии назвали антироссийские санкции ЕС потенциальной угрозой для мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам венгерского министра по делам Евросоюза Яноша Боку, сейчас идет речь о том, насколько санкции помогают или мешают мирному процессу. Боку отметил, что Будапешт не хочет, чтобы новые ограничительные меры против РФ стали препятствием для прекращения огня и переговоров о мире.

Ранее Путин раскрыл число санкций, введенных против России.

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