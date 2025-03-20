Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции рассказали, как Мерц «объявил войну» России

Политик Филиппо: Мерц в своей речи в бундестаге объявил войну России
close
Wolfgang Rattay/Reuters

Победивший на выборах в Германии глава Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц фактически «объявил войну России» в антироссийской речи в бундестаге. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Мерц в истерике только что произнес беспрецедентную по безответственности и жестокости речь, объявив войну с Россией!» — подчеркнул он.

Руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что Мерц не хочет завершения украинского конфликта.

На его взгляд, ситуация в Германии схожа с той, которая сложилась в начале XX века. Тогда социал-демократы также ратовали на выделение кредита для немецких властей, чтобы вести Первую мировую войну.

Мерц на пресс-конференции 14 марта заявил о достижении договоренности с партией «Зеленые» по вопросу увеличения государственных заимствований.

Ранее в Совфеде рассказали о впечатлении от возможного будущего канцлера Германии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами