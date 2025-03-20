Политик Филиппо: Мерц в своей речи в бундестаге объявил войну России

Победивший на выборах в Германии глава Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц фактически «объявил войну России» в антироссийской речи в бундестаге. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Мерц в истерике только что произнес беспрецедентную по безответственности и жестокости речь, объявив войну с Россией!» — подчеркнул он.

Руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что Мерц не хочет завершения украинского конфликта.

На его взгляд, ситуация в Германии схожа с той, которая сложилась в начале XX века. Тогда социал-демократы также ратовали на выделение кредита для немецких властей, чтобы вести Первую мировую войну.

Мерц на пресс-конференции 14 марта заявил о достижении договоренности с партией «Зеленые» по вопросу увеличения государственных заимствований.

Ранее в Совфеде рассказали о впечатлении от возможного будущего канцлера Германии.