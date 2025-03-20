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В России заявили, что Европа начала гонку вооружений

Политолог Топорнин: Европа вступает в новую гонку вооружений
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Mindaugas Kulbis/AP

Европа решила вступить в новую гонку вооружений, начав перевооружение и блока и выделив миллиарды евро на эти цели. Об этом РИА Новости заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

«Они собираются потратить на это 800 миллиардов евро. Значит, у них должно появиться новейшее оборудование, которое не освоишь за пару дней. Специалистов надо обучать минимум полгода, а то и больше», - подчеркнул он.

По словам Топорнина, при этом руководство ЕС не может приказать странам Европы увеличить свои армии, так как такие решения проводятся через национальные правительства.

Этого требует и новая гонка вооружений, в которую вступает Европа, считает аналитик.

19 марта евродепутат Гаральд Вилимски заявлял, что программа перевооружения Евросоюза ReArm EU ставит под угрозу экономическую стабильность Европы и нарушает базовые финансовые критерии ЕС.

Ранее Европа призналась в совершении еще одного антироссийского шага.

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