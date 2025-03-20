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На Украине оценили идею передать под контроль США атомные электростанции

NYT: в Киеве считают нереализуемой идею Трампа о контроле над украинскими АЭС
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Shannon Stapleton/Reuters

Украинские специалисты в области энергетики считают нереализуемой идею президента США Дональда Трампа о передаче атомных электростанций Украины под управление Соединенных Штатов. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Во время телефонного разговора между Трампом и Зеленским американский президент выдвинул идею о том, что США могут взять под контроль украинские электростанции. Это была новая идея, которую украинские эксперты в области энергетики назвали, вероятно, неосуществимой», — говорится в сообщении издания.

19 марта Зеленский согласился с предложением Трампа прекратить удары по энергетическим объектам сторон конфликта на Украине.

Газета The Wall Street Journal заметила, что Зеленский выразил готовность отдать Запорожскую АЭС в руки американского капитала, несмотря на то что атомная электростанция находится на территории России.

Ранее Зеленскому посоветовали обойти договоренность по прекращению огня.

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