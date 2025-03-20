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Украине сообщили о крупнейшей ошибке Киева в противостоянии с Россией

Аналитик Сян: вторжение в Курскую область стало крупнейшей ошибкой США и Украины
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вторжение ВСУ в Курскую область в августе 2024 года стало крупнейшей стратегической ошибкой Соединенных Штатов и Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил аналитик по американским вопросам Китайской академии общественных наук Люй Сян.

«В 2024 году вход украинских войск в Курскую область России можно назвать крупнейшей стратегической ошибкой со стороны США и Украины», - подчеркнул он.

Вторжение ВСУ на территорию Курской области предоставило России веский повод для нанесения ударов по Украине, пояснил свою позицию аналитик.

19 марта заместитель командира 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Язловецкий признал окружение в Курской области.

В издании hromadske подчеркнули, что подобные ситуации с окружением ВСУ происходят и в других подразделениях украинской армии.

Ранее в Раде опровергли слухи об отставке Сырского на фоне провала в Курской области.

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