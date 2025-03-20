Вторжение ВСУ в Курскую область в августе 2024 года стало крупнейшей стратегической ошибкой Соединенных Штатов и Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил аналитик по американским вопросам Китайской академии общественных наук Люй Сян.
«В 2024 году вход украинских войск в Курскую область России можно назвать крупнейшей стратегической ошибкой со стороны США и Украины», - подчеркнул он.
Вторжение ВСУ на территорию Курской области предоставило России веский повод для нанесения ударов по Украине, пояснил свою позицию аналитик.
19 марта заместитель командира 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Язловецкий признал окружение в Курской области.
В издании hromadske подчеркнули, что подобные ситуации с окружением ВСУ происходят и в других подразделениях украинской армии.
Ранее в Раде опровергли слухи об отставке Сырского на фоне провала в Курской области.