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Офицер ВСУ признал окружение в Курской области

Офицер ВСУ Язловецкий заявил о медали за выход из окружения в Курской области
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Заместитель командира 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Язловецкий в беседе с изданием hromadske рассказал о медали, которую получил за выход из окружения в Курской области.

«Тяжело стало в середине сентября, когда мы стали в оборону. Противник стал применять технику и прорываться через оборону», — сказал он.

Издание отмечает, что медалью за выход из окружения награждал лично президент Украины Владимир Зеленский. В hromadske подчеркнули, что подобные ситуации с окружением происходят и в других подразделениях украинской армии.

15 марта Зеленский назвал окружение ВСУ под Курском «российской дезинформацией».

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 км территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи. 18 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили почти всю территорию Курской области.

Ранее в Раде опровергли слухи об отставке Сырского на фоне провала в Курской области.

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