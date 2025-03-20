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Украине сообщили, что скоро от нее мало что останется

Профессор Дизен: от Украины мало что останется после конфликта
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

От Украины мало что останется после урегулирования конфликта. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«После того, как США, Россия и ЕС покончат с Украиной, от нее останется не так уж и много», - отметил он, комментируя заявление Белого дома о том, что переход украинских энергетических объектов под контроль Соединенных Штатов окажется лучшей гарантией их безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским в среду предложил, чтобы американская сторона взяла под контроль украинские атомные электростанции. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявляла, что Киев мог бы выиграть, если бы Вашингтон взял под свое «владение» часть украинской энергетической инфраструктуры.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет перехода от частичного прекращения огня на Украине к полному. В частности, над этим будет работать команда американских чиновников, которая на этой неделе отправится на переговоры в Саудовскую Аравию, добавила она.

Ранее в Госдепе призвали все стороны конфликта на Украине двигаться к прекращению огня.

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Переговоры о мире на Украине
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