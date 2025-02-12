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СМИ рассказали, при каком условии Coca-Cola может перейти на пластиковые бутылки

Guardian: Coca-Cola может перейти на пластик, если алюминий подорожает
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pexels.com

Компания Coca-Cola может начать использовать пластик для упаковки в случае, если алюминий подорожает из-за 25%-ных тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом на импортируемую в США иностранную сталь и алюминий. Об этом пишет The Guardian.

Как отметил гендиректор Coca-Cola Джеймс Куинси, компания импортирует алюминий из Канады. В связи с решениями президента Трампа компании придется искать способ снизить рост цен на продукцию.

«Если алюминиевые банки станут дороже, мы сможем больше внимания уделять бутылкам из пластика», — поделился он.

До этого газета Canadian Press писала, что тарифы США на канадские сталь и алюминий могут составить 50%, а не 25%.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия. Указ вступит в силу 4 марта.

Ранее сообщалось, что некоторые страны могут объявить бойкот брендам США из-за Трампа.

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