Глава минэнерго США прокомментировал возможность взятия под управление АЭС на Украине

Глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что не видит проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление США. Об этом сообщает Fox News.
Он подчеркнул, что у США огромный технический опыт для управления атомными электростанциями. Вашингтон сделает это, если подобное потребуется для урегулирования российско-украинского конфликта.
Райт добавил, что в случае передачи АЭС на Украине под управление США Вашингтону не потребуется отправлять туда американских военных.
До этого президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом вопрос контроля над Запорожской АЭС, которая находится под контролем России.
Также госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским в среду предложил, чтобы американская сторона взяла под контроль украинские атомные электростанции. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Киев мог бы выиграть, если бы Вашингтон взял под свое «владение» часть украинской энергетической инфраструктуры.
Ранее в Госдепе призвали все стороны конфликта на Украине двигаться к прекращению огня.