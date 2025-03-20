Глава минэнерго США прокомментировал возможность взятия под управление АЭС на Украине

Райт: США без проблем возьмут под управление АЭС на Украине

Глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что не видит проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление США. Об этом сообщает Fox News.

Он подчеркнул, что у США огромный технический опыт для управления атомными электростанциями. Вашингтон сделает это, если подобное потребуется для урегулирования российско-украинского конфликта.

Райт добавил, что в случае передачи АЭС на Украине под управление США Вашингтону не потребуется отправлять туда американских военных.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом вопрос контроля над Запорожской АЭС, которая находится под контролем России.

Также госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским в среду предложил, чтобы американская сторона взяла под контроль украинские атомные электростанции. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что Киев мог бы выиграть, если бы Вашингтон взял под свое «владение» часть украинской энергетической инфраструктуры.

Ранее в Госдепе призвали все стороны конфликта на Украине двигаться к прекращению огня.