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Финляндия и Украина подписали документ о военном сотрудничестве

МО Финляндии: Киев и Хельсинки подписали меморандум о военном сотрудничестве
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Министры обороны Финляндии и Украины, Антти Хяккянен и Рустем Умеров, заключили меморандум о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финское военное ведомство.

Согласно опубликованному заявлению, основная цель соглашения заключается в «углублении оборонительных связей».

В министерстве обороны Финляндии подчеркнули, что меморандум включает вопросы, связанные с оборонительными материалами, обмен информацией, исследовательскую и инновационную деятельность, производственные аспекты боеприпасов, а также оборонные проекты в Финляндии и Украине.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в ходе выступления в парламенте заявил, что Хельсинки готовы оказать Киеву помощь любым подходящим способом, но не намерены отправлять военных на Украину. Орпо подчеркнул, что может сложиться крайне опасная ситуация в случае, если финские военнослужащие подвергнутся «риску конфликта» с армией из соседней страны.

Ранее Патрушев заявил, что НАТО превращает Финляндию в плацдарм для агрессии против России.

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