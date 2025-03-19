Киев поддержал отказ от ударов по объектам энергетики. Но ждет деталей разговора лидеров РФ и США

Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным, состоявшийся 18 марта. Президент Украины заявил, что поддерживает инициативу прекращения атак на энергетическую инфраструктуру, но ожидает разъяснений от Вашингтона, прежде чем принять окончательное решение. Зеленский также подтвердил, что обмен пленными в формате «175 на 175» состоится 19 марта, и исключил возможность передачи Запорожской АЭС под контроль России.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 18 марта. Центральной темой обсуждения стала ситуация на Украине, возможные шаги по деэскалации конфликта и перспективы мирного урегулирования. Разговор продлился около двух с половиной часов и стал самым продолжительным в истории телефонных разговоров президентов США и России.

О чем договорились Путин и Трамп

По итогам прошедших ранее переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, если аналогичный шаг предпримет Россия.

Москва согласилась не атаковать энергетическую инфраструктуру Украины в этот период.

Помимо этого, в ходе беседы между Трампом и Путиным была достигнута договоренность об обмене военнопленными в формате «175 на 175». Также Москва согласилась передать Украине 23 тяжелораненых военнослужащих в качестве жеста доброй воли. Обмен назначен на 19 марта, что подтвердил Зеленский.

Белый дом уточнил, что лидеры России и США договорились инициировать технические консультации по прекращению огня в Черном море, а также обсудить возможность полного прекращения боевых действий и установления долгосрочного мира. Однако в Кремле подчеркнули, что ключевым условием для продвижения в этом направлении должно стать прекращение поставок иностранной военной помощи Киеву и передачи ему разведданных.

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Киев ждет разъяснений

Комментируя итоги переговоров лидеров США и России, Зеленский сказал, что Киев в целом поддерживает идею прекращения атак на энергетическую инфраструктуру, но ожидает дополнительных разъяснений от Вашингтона.

«Что касается модальности ударов по энергетическим объектам, то мы будем поддерживать такие предложения, но очень интересно знать детали и что предлагается в реальности», — сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию которой опубликовал его офис.

Он уточнил, что окончательное решение Украина примет после получения полной информации от американской стороны:

«После того, как мы получим детали от американского президента, от американской стороны, мы подготовим и озвучим свой ответ, и команда будет готова к техническим переговорам».

Зеленский пояснил, что ожидает звонка от Трампа, чтобы узнать, о чем «реально договорились стороны».

«Я все-таки рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, и мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию тишины и не бить любым оружием по энергетике», — сказал он.

По словам Зеленского, Украина «будет поддерживать любые предложения, которые ведут к устойчивому и справедливому миру».

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Зеленский исключает передачу ЗАЭС

В ходе пресс-конференции украинский лидер также затронул вопрос Запорожской АЭС, подчеркнув, что ее переход под контроль России невозможен.

«Это наша станция, без нас она не будет работать. Хотя мне известно, что россияне очень хотят, чтоб станция работала на них. Но без нас она работать не будет», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Россия якобы оказывает давление на МАГАТЭ, чтобы получить объект. Президент Украины выразил обеспокоенность по поводу возможных попыток Москвы оказать давление на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для изменения статуса объекта. Зеленский подчеркнул, что безопасность станции является критически важной и требует международного мониторинга.

Изменение риторики Зеленского

Эксперты отметили, что после переговоров Путина и Трампа риторика Зеленского смягчилась. В ходе общения с журналистами он неожиданно заявил, что «жалеет всех погибающих» в конфликте.

«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал президент Украины.

На эти слова обратили особое внимание, потому что ранее Зеленский занимал более жесткую позицию. Еще в январе в интервью американскому блогеру Лексу Фридману он объяснял отказ говорить на русском языке тем, что «презирает русских».