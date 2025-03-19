Порошенко заявил, что его пригласили на «встречи высокого уровня» в США

Порошенко сообщил о приглашении в Вашингтон и Флориду на встречи высокого уровня

Бывший президент Украины Петр Порошенко был приглашен на «встречи высокого уровня», которые пройдут в Вашингтоне и Флориде. Об этом бывший экс-глава государства заявил в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что сейчас Украине необходима новая резолюция конгресса США о дальнейшей поддержке страны. В связи с этим Порошенко выразил готовность содействовать принятию данного документа.

«Есть, кстати, приглашение в Вашингтон и Флориду на встречи высокого уровня. Надеюсь, что в офисе [президента Украины Владимира Зеленского] хватит ума на этот раз не блокировать мою поездку в США», — написал экс-украинский лидер.

11 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на следующей неделе состоится новый раунд переговоров американской и украинской делегаций. Он будет более техническим, на нем будут обсуждать механизмы введения режима прекращения огня, чтобы можно было фиксировать его соблюдение. Ермак заверил, что диалог Киева и Вашингтона будет продолжаться.

Ранее США возобновили поставки оружия Украине, но с одним условием.