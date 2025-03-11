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В офисе Зеленского анонсировали новый раунд переговоров о прекращении огня

Ермак: США и Украины на следующей неделе проведут переговоры о прекращении огня
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на следующей неделе состоится технический раунд переговоров американской и украинской делегаций о режиме прекращения огня на территории республики. Об этом сообщили в эфире украинского телемарафона.

«Он будет уже более техническим, в рамках этой встречи будут обсуждать, как можно ввести режим прекращения огня, чтобы действительно можно было фиксировать его соблюдение», — сообщила ведущая.

По ее словам, Ермак заявил, что диалог Киева и Вашингтона будет продолжаться.

Украинское издание «Страна» отметило, что в рамках предстоящей встречи участники будут говорить о прекращении огня на 30 дней. При этом примерная дата переговоров не уточняется.

Вечером 11 марта Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. В совместном заявлении американской и украинской сторон по итогам переговоров в Джидде говорится, что Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее США возобновили поставки оружия Украине, но с одним условием.

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