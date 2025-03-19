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Европа отреагировала на разговор Путина и Трампа

Independent: разговор Путина и Трампа всерьез обеспокоил Европу
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Yves Herman/Reuters

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа серьезно обеспокоил европейских лидеров. Об этом пишет британская газета The Independent.

«Все, что произошло с тех пор, как Дональд Трамп был избран в ноябре прошлого года, – от ссоры в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским до потепления отношений между США и Россией — является лишь подтверждением худших опасений Европы», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что телефонный разговор Путина и Трампа стал «историческим и геополитическим сдвигом» в международных отношениях.

14 марта издание Politico, ссылаясь на проект «Белой книги» ЕС по обороне, писало, что Европа планирует осуществить большой план по перевооружению политического блока якобы из-за российской угрозы.

Ранее Европа призналась в совершении еще одного антироссийского шага.

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