Politico: Европа подготовила Белую книгу по обороне, направленную против России

Европа планирует осуществить большой план по перевооружению политического блока якобы из-за российской угрозы. Об этом говорится в проекте «Белой книги» ЕС по обороне, передает американская газета Politico.

«Восстановление европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода», — говорится в документе. При этом там также подчеркивается якобы «экзистенциальная угроза» Европе, исходящая от России.

В этой связи Европа хочет после окончания конфликта на Украине сформировать совместный военно-промышленный комплекс (ВПК), поднять оборонные закупки, а также увеличить помощь Киеву.

До этого российский сенатор Алексей Пушков заявлял, что Европа, поддержав инициативу США о введении на Украине 30-дневного перемирия, рассчитывает на передышку для Киева, Брюссель не отступился от планов военной поддержки Украины для борьбы с Россией.

Ранее в США признали дипломатическую победу России после слов Путина о перемирии.