В Совфеде высмеяли попытки Зеленского связаться с Трампом

Президент США Дональд Трамп не захочет разговаривать с главой Украины Владимиром Зеленским после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с News.ru.

По его словам, Зеленский совершает «ошибку за ошибкой». После ссоры с Трампом в Овальном кабинете ему удалось извиниться перед президентом США, однако второй раз это может не сработать. Джабаров предположил, что после общения с Путиным Трамп «даже не станет разговаривать с Зеленским, если он кардинально не изменит линию поведения».

Джабаров не исключил, что президент Украины «либо потерял голову», либо «медленно сходит с ума». Зеленский не может выйти из состояния эйфории, в котором он оказался с началом СВО, когда его поддерживали все страны Запада, указал сенатор.

До этого Владимир Зеленский заявил, что 19 марта проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию. По словам Зеленского, ключевой темой разговора с Трампом станут детали переговоров после встречи в Джидде, где стороны достигли прогресса. Украинский лидер выразил надежду получить от Трампа информацию о его диалоге с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский назвал «красной линией» отказ от бывших территорий Украины.