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Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций азербайджанской армии

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций ВС с территории Армении
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Минобороны Азербайджана/РИА «Новости»

Министерство обороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с армянской территории.

«16 марта примерно в 09:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии», — говорится в сообщении.

13 марта Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного договора. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на XII Глобальном Бакинском форуме заявил, что Ереван принял предложения Баку касательно двух последних несогласованных пунктов документа.

По его словам, на следующем этапе армянская сторона должна внести поправки в свою конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Ранее Пашинян заявил, что Армения готова отозвать иски в международных судах против Азербайджана.

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