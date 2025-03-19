Путин дал поручение по предоставлению жилья жертвам атак ВСУ

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ усилить контроль за своевременным обеспечением жильем граждан, пострадавших в результате атак со стороны Украины. Соответствующее распоряжение он озвучил на расширенном заседании коллегии ведомства, сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что пострадавшим должны без задержек предоставляться как временное, так и постоянное жилье, а все положенные выплаты — поступать в полном объеме.

«Прошу прокуроров строго следить, чтобы люди получали средства вовремя, а жилье предоставлялось максимально оперативно. Это касается жертв киевских атак», — заявил Путин.

11 марта генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил подчиненным обеспечить контроль за соблюдением прав пострадавших в регионах, подвергшихся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Из текста следует, что прокурорам на местах также было поручено проконтролировать решение вопросов, касающихся надлежащей работы объектов социальной инфраструктуры.

Ранее Путин заявил о завершающем этапе разгрома ВСУ в Курской области.