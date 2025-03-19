Патрушев оценил сообщения о прекращении контрразведки США против РФ

Патрушев: надо смотреть, действительно ли США остановят контрразведку против РФ

Помощник российского лидера Николай Патрушев заявил, что необходимо смотреть «не на слова, а на дела» США после появления информации о прекращении их контрразведки против РФ. Его слова передает ТАСС.

«Я думаю, что надо смотреть не на слова, а на дела. Они будут активно заниматься тем, чем и занимались», — отметил Патрушев.

По его мнению, американские власти не позволят специальным службам РФ «как следует развернуться» на своей территории. В связи с этим Патрушев призвал приспосабливаться к текущим условиям.

19 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что специальные службы США приостановили согласованные с союзниками контрразведывательные операции против РФ. Решение было принято в рамках предпринимаемых Вашингтоном усилий по мирному урегулированию украинского кризиса.

По информации журналистов, бывший американский лидер Джо Байден в свое время предложил сформировать рабочие группы для отслеживания гибридных операций — кибератак и диверсий — ответственность за которые западные страны возлагают на Москву. К реализации инициативы были привлечены около семи федеральных ведомств, однако после инаугурации нового президента страны Дональда Трампа большая часть работы на этом направлении оказалась заморожена.

Ранее в администрации США заявили, что Путин и Трамп работают на благо человечества.