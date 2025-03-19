США приостановили работу групп для отслеживания «российских диверсий»

Специальные службы США приостановили согласованные с союзниками контрразведывательные операции в отношении России в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывших сотрудников американских служб безопасности.

Журналисты рассказали, что в свое время Джо Байден, будучи президентом США, предложил сформировать рабочие группы для отслеживания приписываемых западными странами России гибридных операций, в том числе диверсий, дезинформации и кибератак. В инициативу были вовлечены минимум семь ведомств, которые действовали в координации с союзниками из Европы для срыва планов, якобы направленных против американского государства и европейских стран.

При этом бывшие и действующие американские чиновники сообщили Reuters, что после инаугурации Трампа большая часть работы на этом направлении была заморожена, встречи с представителями ЕС стали нерегулярными, а Совет национальной безопасности Белого дома перестал следить за реализацией инициативы с другими ведомствами, включая Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Госдепартамент.

Ранее Трамп назвал одно условие для дружбы с Россией.