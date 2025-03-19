В Иране упразднят полицию нравов, которая следила за внешним видом граждан

Власти Ирана упразднят полицию нравов, которая следила за соблюдением закона о ношении хиджаба. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Изменения пройдут в рамках закона о целомудрии и хиджабе, который в конце 2024 года был отправлен на доработку из-за опасений, что его жестокие наказания могут дестабилизировать общество.

Галибаф напомнил, что в Иране уже действует наказание за нарушение правил ношения хиджаба, и теперь должен быть принят закон, который бы затрагивал «как положительные, так и отрицательные аспекты».

По словам чиновника, действующий закон полностью ликвидировал патрулирование улиц, но у иранского правительства есть некоторые проблемы в других областях, которые предстоит решить.

В Иране регулярно возникают скандалы, вызванные конфликтами и спорами из-за ношения хиджабов. Например, в прошлом году местным актрисам, отказавшимся носить хиджаб, официально запретили сниматься в кино.

Многие актрисы отказались от хиджаба во время протестов в Иране в 2022 году. Митинги начались после трагедии с 22-летней девушкой Махсой Амини, задержанной полицией нравов для объяснительной беседы. После проведения этой «беседы» девушки не стало.

Ранее студентка из Ирана разделась в университете в знак протеста.