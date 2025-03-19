Парламентарии из РФ и стран ЕС проведут видеоконференцию

Российские законодатели планируют провести видеоконференцию с участием депутатов из стран — членов Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас Москве важно вести разъяснительную работу и прямой диалог с представителями стран — членов регионального содружества, которые еще не утратили здравый смысл. По словам сенатора, таких людей в ЕС больше, чем может показаться.

«Мы планируем в очень недалеком будущем, я надеюсь, до конца марта мы это сделаем, провести большую видеоконференцию с участием действующих депутатов стран ЕС», — сказал Климов.

Как сказал член Совфеда РФ, в том числе в онлайн-встрече примут участие некоторые депутаты Европейского парламента.

18 марта представитель Европейской комиссии Анитта Хиппер заявила, что ЕС стремится обеспечить Украине сильную позицию на возможных мирных переговорах с РФ. С этой целью региональное содружество оказывает Киеву финансовую, военную и гуманитарную помощь.

Ранее в Германии потребовали от президента США Дональда Трампа согласовывать уступки РФ с европейскими странами.