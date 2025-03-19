Украина подверглась атаке беспилотников после переговоров Путина с Трампом

Украина подверглась налету беспилотников. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В Киеве прозвучало сразу несколько взрывов. Также стало известно о появлении дронов «Герань» в Сумской, Одесской и Житомирской областях.

Сообщалось, что в ночь на 19 марта в Киеве дважды прозвучала серия взрывов. Информации, какие именно объекты подверглись атакам, на данный момент неизвестно.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в городе Мерефе Харьковской области после взрывов уничтожен нефтеперерабатывающий завод. Известно, что до ударов завод работал на 10% своей мощности, а после них и вовсе не смог функционировать.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме назвали последствия для Украины в случае продолжения ударов по энергетике.