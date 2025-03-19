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В США рассказали, в каком случае Вашингтон лишится рычагов на переговорах с РФ

Полковник Макгрегор: тема членства Киева в НАТО лишит США рычагов на переговорах
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Dan Neal/U.S. Army

У Соединенных Штатов не будет рычагов давления в переговорах по конфликту на Украине, если вопрос присоединения республики к НАТО не будет снят с повестки. Об этом заявил бывший советник Пентигона и полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор на странице в соцсети Х.

«У США нет никаких рычагов влияния на переговоры по украинскому конфликту, если обсуждение членства в НАТО будет частью мирной сделки», — считает Макгрегор.

До этого стало известно, что во время встречи Украины и Соединенных Штатов в Джидде делегация Киева обрисовала представителям Вашингтона «красные линии» относительно потенциального мирного соглашения и указала, что республика не намерена отказываться от вступления в НАТО.

10 марта экс-глава генштаба Великобритании Дэвид Ричардс отметил, что у НАТО нет возможности бороться с Россией без участия Соединенных Штатов. Он также сказал, что НАТО не стоит проводить на Украине миротворческую миссию, так как это чревато втягиванием Запада в полноценную войну с Россией.

Ранее глава Евросовета назвал Россию угрозой всему континенту.

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