Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина обрисовала США красные линии по мирному договору с Россией

«Европейская правда»: Киев начертил США красные линии по возможному миру с РФ
close
Saul Loeb/Pool Photo/AP

Во время встречи Украины и Соединенных Штатов в Джидде делегация Киева обрисовала представителям Вашингтона «красные линии» относительно потенциального мирного соглашения и указала, что республика не намерена отказываться от вступления в НАТО. Об этом пишет издание «Европейская правда» со ссылкой на источники.

Собеседник издания сообщил, что встреча не предусматривала согласования позиции по потенциальному соглашению, однако украинская сторона информировала американских партнеров о своих «красных линиях».

«Мы вопросы НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня», — указал источник издания.

Он также пояснил, что во время переговоров проговаривались другие ключевые для Украины позиции будущих переговоров.

«Для Украины есть красные линии – в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов на участие Украины [в международных организациях], в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос [красной линии относительно] НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето», – заявил источник «Украинской правды».

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее Трамп оценил заявление Путина о перемирии на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами