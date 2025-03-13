Украина обрисовала США красные линии по мирному договору с Россией

Во время встречи Украины и Соединенных Штатов в Джидде делегация Киева обрисовала представителям Вашингтона «красные линии» относительно потенциального мирного соглашения и указала, что республика не намерена отказываться от вступления в НАТО. Об этом пишет издание «Европейская правда» со ссылкой на источники.

Собеседник издания сообщил, что встреча не предусматривала согласования позиции по потенциальному соглашению, однако украинская сторона информировала американских партнеров о своих «красных линиях».

«Мы вопросы НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня», — указал источник издания.

Он также пояснил, что во время переговоров проговаривались другие ключевые для Украины позиции будущих переговоров.

«Для Украины есть красные линии – в частности, то, что не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов на участие Украины [в международных организациях], в том числе в ЕС и НАТО. Вопрос [красной линии относительно] НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето», – заявил источник «Украинской правды».

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

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