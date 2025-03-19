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Глава Евросовета назвал Россию угрозой всему континенту

Глава Евросовета Кошта назвал Россию угрозой для всех стран Европы
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Johanna Geron/Reuters

Глава Евросовета Антониу Кошта призвал европейские страны не недооценивать угрозу, которая якобы исходит из России. По его словам, она касается всех стран континента, передает немецкий телеканал N-tv.

«Конечно, соседние с Россией страны больше обеспокоены Россией, это очевидно. Но угроза, с которой мы сталкиваемся, затрагивает всех нас», — сказал Кошта.

По его словам, именно поэтому Европа продолжает поддерживать Украину. Защита республики служит интересам европейской безопасности, считает политик.

До этого премьер-министр Чехии Петр Фиала утверждал, что Россия якобы не намерена останавливаться на Украине даже в случае прекращения огня и захочет развязать новый конфликт через несколько лет. По его словам, Европе нужно отказаться от зеленой политики и готовиться к войне. Политик указал, что безопасность континента не является данностью, и Европа должна подготовиться к возможному конфликту даже ценой отказа от зеленой политики.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что вчера «мир стал намного безопаснее».

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