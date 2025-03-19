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Зеленский хочет узнать, зачем США вышли из группы по расследованию действий РФ на Украине

Зеленский: МИД выяснит, зачем США вышли из группы по расследованию действий РФ
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министру иностранных дел Андрею Сибиги выяснить ситуацию с выходом США из международной группы по расследованиям в отношении РФ в контексте конфликта. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Зеленский заявил, что обратился к главе МИД Андрею Сибиге после сообщений о выходе США из соответствующей группы и «министр мне ответил, что не факт, что что-то будет остановлено или приостановлено».

«Поэтому мы договорились, что он сейчас мне подготовит отчет», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ознакомится после возвращения в Киев.

До этого The New York Times писала, что представители США приняли решение покинуть международную группу по расследованиям в отношении РФ в контексте украинского конфликта. Об этом они уже уведомили европейских коллег.

Авторы публикации добавили, что это решение отражает смену подхода администрации президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что вчера «мир стал намного безопаснее».

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