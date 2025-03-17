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США покидают группу по расследованиям действий России на Украине

NYT: США покидают международную группу по расследованиям в отношении РФ
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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Представители США приняли решение покинуть международную группу по расследованиям в отношении РФ в контексте украинского конфликта. Об этом они уже уведомили европейских коллег, пишет The New York Times.

«Соединенные Штаты выходят из многонациональной группы, созданной для расследования действий России на Украине», — говорится в материале газеты.

Авторы публикации добавили, что это решение отражает смену подхода администрации президента США Дональда Трампа к украинскому конфликту.

США вступили в группу по расследованиям действий РФ и их союзников в 2023 году. Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, которая активно взаимодействовала с этой группой и оказывала участие в расследовании.

До этого российский сенатор Алексей Пушков высказался об ожиданиях Европы от США. По его мнению, лидеры европейских государств надеются, что Дональд Трамп не договорится с Россией о завершении конфликта на Украине, и тогда они смогут торжественно «прибежать» в Белый дом и сказать: «Мы же говорили!». Однако, по мнению Пушкова, Трамп не тот человек, который взялся за урегулирование конфликта, чтобы потом отступить.

Ранее в США провозгласили конец авантюры Украины в Курской области.

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