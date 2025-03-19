Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что стена недоверия между РФ и США упала. Таким образом он прокомментировал телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

«Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себя ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит», — отметил Шеремет.

По его словам, сегодня мир стремится к более спокойному и доверительному существованию.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что Путин на закрытой встрече с РСПП рассказал о требованиях России на переговорах. По информации издания, Путин указал на то, что признание Крыма в составе Российской Федерации, а также автономии Донецкой и Луганской народных республик могли предотвратить начало специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин призвал к комплексному и устойчивому миру на Украине.