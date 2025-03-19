Путин на закрытой встрече с РСПП рассказал о требованиях России на переговорах

Признание Крыма в составе Российской Федерации, а также автономии Донецкой и Луганской народных республик могло предотвратить начало специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин на закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили участники встречи.

По словам президента, территории, которые сейчас находятся под контролем российской армии, не могут быть переданы Украине. Кроме того, Москва требует признать в составе России Крым, Севастополь, Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Если признание произойдет в ближайшее время, то РФ не станет претендовать на Одессу и другие территории, которые сейчас принадлежат Украине.

При этом Путин указал, что точка невозврата может и сдвинуться, как это произошло с началом СВО.

18 марта президент России в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил о необходимости устранить первопричины кризиса в рамках урегулирования ситуации на Украине.

Ранее Путин призвал к комплексному и устойчивому миру на Украине.