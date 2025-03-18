Путин призвал к комплексному и устойчивому миру на Украине

Путин в разговоре с Трампом призвал к комплексному и устойчивому миру на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о важности всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, отметив готовность Москвы к совместной работе с американскими партнерами.

Российский лидер акцентировал, что разрешение конфликта требует тщательной проработки и должно быть направлено на создание стабильных условий. По данным Кремля, стороны обменялись мнениями по текущей ситуации, однако детали диалога не раскрываются.

«Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер», — говорится в сообщении.

В России еще накануне анонсировали телефонный разговор между двумя лидерами. В Кремле отмечали, что главы РФ и США затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. Какие в Москве ожидания от этого разговора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США и РФ договорились о переговорах на Ближнем Востоке по урегулированию на Украине.