В Британии начался суд над бывшим губернатором Севастополя

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предстанет перед судом в Лондоне по обвинению в нарушении британских санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Прокуратура утверждает, что Овсянников, его жена Екатерина и брат Алексей нарушили санкционный режим, приобретя автомобиль Mercedes-Benz и оплатив обучение детей в частной школе, несмотря на действующие ограничения.

Хотя санкции ЕС и США против Овсянникова были отменены в 2022 году Европейским судом из-за недостатка доказательств, британские санкции оставались в силе. Обвинение утверждает, что Овсянников получил британский паспорт в январе 2023 года, предоставив ложные сведения для открытия банковского счета, на который его жена перевела £76 тысяч вскоре после его прибытия в Великобританию.

После заморозки счета брат Овсянникова приобрел автомобиль за £54 тысяч, которым, по мнению прокуратуры, пользовался сам экс-губернатор.

Овсянников, его жена и брат отрицают свою вину, заявляя, что они либо не знали о введенных в отношении него санкциях, либо не знали, что ему нельзя получать финансовую помощь.

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