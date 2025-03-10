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Экс-губернатор Севастополя отказался признавать вину в обходе британских санкций

Экс-губернатор Севастополя Овсянников не признал вину в обходе санкций
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Василий Батанов/РИА Новости

Дмитрий Овсянников, который занимал пост губернатора Севастополя с 2016 по 2019 год и был заместителем главы Минпромторга России в 2015–2016 и 2019–2020 годах, не признал свою вину по обвинениям в нарушении британских санкций. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с заседания в Королевском суде района Сазерк в Лондоне.

Овсянникову предъявлены обвинения по семи случаям обхода санкций, а также по двум эпизодам, связанным с отмыванием денег. В этом деле также фигурируют его брат, бизнесмен Алексей Овсянников, и супруга Екатерина Овсянникова, которые также отказались признавать свою вину в суде.

По данным NCA, Овсянников получил переводы на сумму £65 тыс. на счет, открытый в одном из банков группы HBOS в Лондоне. Кроме того, у него были изъяты наличные в размере £77,5 тыс., которые, по мнению NCA, также могли быть получены в результате незаконной финансовой деятельности.

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