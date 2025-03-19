Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала американскую политическую систему как крайне мстительную. Об этом она заявила в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, опубликованном на Telegram-канале последнего.

По ее словам, стремление к возмездию — одна из определяющих черт политики США, пронизывающая все уровни государственного аппарата. Захарова подчеркнула контраст между, по ее мнению, наивностью отдельных американцев и бескомпромиссной, ориентированной на реванш государственной машиной США.

Захарова выразила убеждение, что эта склонность к мести препятствует возвращению Америки к былому величию, так как истинные ценности несовместимы с постоянным культивированием негативных эмоций и жажды возмездия.

На прошлой неделе Захарова призвала ориентироваться на поступки и конкретные действия в отношениях с США. Она подчеркнула, что Россия хочет верить в лучшее. Но наша страна уже становилась свидетелем того, как слова расходятся с делами или потом искажаются смыслы этих слов. Поэтому теперь РФ намерена смотреть на поступки представителей Соединенных Штатов.

Ранее в Кремле подвели итоги разговора Путина и Трампа.