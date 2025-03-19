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Косачев оценил разговор Трампа и Путина

Косачев: телефонным разговором Трампа и Путина сделан бесспорный шаг вперед
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Илья Питалев/РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев положительно оценил телефонный разговор президентов Путина и Трампа, отметив конструктивный характер диалога, отличающийся от попыток навязать России односторонние условия. Об этом сообщает РИА Новости.

Косачев подчеркнул, что обе стороны продемонстрировали стремление к результату, отказавшись от ультимативных подходов и публичных деклараций. Он особо выделил отличие российской позиции от заявлений европейских политиков, указав на стремление Москвы к комплексному и долгосрочному решению конфликта, в отличие от декларативных заявлений Киева о перемирии.

Сенатор отметил конкретные шаги России в энергетике и гуманитарной сфере, противопоставляя их лишь декларируемой готовности Киева к контролируемому перемирию.

«В отличие от Киева, который лишь декларировал готовность к плохо контролируемому перемирию, чтобы выставить Россию в худшем свете, Москва сразу действует; это не ультиматум, а личный пример», — подчеркнул Косачев.

До этого президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили дальнейшее развитие сотрудничества двух стран.

Ранее в Кремле подвели итоги разговора Путина и Трампа.

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