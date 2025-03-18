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Урсула фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок

Фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок к концу 2030 года
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Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость незамедлительной реакции ЕС на происходящие геополитические изменения. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на форуме в датской Военной королевской академии, она заявила, что вторая половина текущего десятилетия ознаменуется формированием нового мирового порядка и Европа должна быть готова к этому фундаментальному сдвигу.

Фон дер Ляйен поставила вопрос о стратегическом выборе для ЕС: продолжать нынешнюю политику, основанную на реакции на внешние вызовы, или же строить более безопасную и защищенную Европу.

Сегодня фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы готовится к конфронтации с европейскими демократиями. Глава ЕК указала, что Россия развивает свои военно-промышленные производственные мощности, якобы готовясь к «предстоящей конфронтации с европейскими демократиями». Она также посетовала, что именно тогда, когда угрозы растут, США смещают внимание на Индо-Тихоокеанский регион.

Ранее фон дер Ляйен призвала достичь высокого уровня военной мобильности в Европе.

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