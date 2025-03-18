Урсула фон дер Ляйен пообещала миру новый международный порядок

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость незамедлительной реакции ЕС на происходящие геополитические изменения. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на форуме в датской Военной королевской академии, она заявила, что вторая половина текущего десятилетия ознаменуется формированием нового мирового порядка и Европа должна быть готова к этому фундаментальному сдвигу.

Фон дер Ляйен поставила вопрос о стратегическом выборе для ЕС: продолжать нынешнюю политику, основанную на реакции на внешние вызовы, или же строить более безопасную и защищенную Европу.

Сегодня фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы готовится к конфронтации с европейскими демократиями. Глава ЕК указала, что Россия развивает свои военно-промышленные производственные мощности, якобы готовясь к «предстоящей конфронтации с европейскими демократиями». Она также посетовала, что именно тогда, когда угрозы растут, США смещают внимание на Индо-Тихоокеанский регион.

Ранее фон дер Ляйен призвала достичь высокого уровня военной мобильности в Европе.