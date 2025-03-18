Глава ЕК фон дер Ляйен: Россия нарастила мощности и готовится к конфронтации с ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Россия якобы готовится к конфронтации с европейскими демократиями. Ее слова приводит «Европейская правда».

Глава ЕК указала, что Россия развивает свои военно-промышленные производственные мощности, якобы готовясь к «предстоящей конфронтации с европейскими демократиями».

Она также посетовала, что именно тогда, когда угрозы растут, США смещают внимание на Индо-Тихоокеанский регион.

До этого премьер-министр Чехии Петр Фиала утверждал, что Россия якобы не намерена останавливаться на Украине даже в случае прекращения огня и захочет развязать новый конфликт через несколько лет. По его словам, Европе нужно отказаться от зеленой политики и готовиться к войне. Политик указал, что безопасность континента не является данностью и Европа должна подготовиться к возможному конфликту даже ценой отказа от зеленой политики.

Ранее Каллас оказалась недовольна выдвинутыми Россией нюансами по перемирию на Украине.