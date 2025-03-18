В Госдуме подвели итог разговора Путина и Трампа: «будет определенное потепление»

Договоренности, достигнутые в ходе разговора российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, приведут к росту доверия между странами и будут способствовать определенному потеплению. Об этом в беседе с News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Чем больше будет контактов, тем чаще будут результаты каких-то договоренностей. Пусть это будет связано с военнопленными, с ненанесением каких-то ударов, пусть даже это будет связано с хоккейным матчем. Если этих действий будет больше, то доверия будет, естественно, больше», — сказал Чепа.

Таким образом будет приниматься и «больше следующих решений», указал он. Речь идет в том числе и о дипломатических вопросах между странами, считает Чепа. На этом направлении «будет определенное потепление», подчеркнул парламентарий.

Недавно завершился телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Это второй разговор двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. Какие в России ожидания от этой беседы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили, что Украина оказалась «в меню» Путина и Трампа.