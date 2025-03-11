Соединенные Штаты перестали финансировать некоторые проекты Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в том числе касающиеся Украины, что привело к закрытию ряда программ. Об этом, ссылаясь на официального представителя организации Равину Шамдасани, сообщает агентство Reuters.

УВКПЧ получило уведомления о прекращении пяти проектов правительства США. Это привело к закрытию программ в Экваториальной Гвинее, Ираке, Украине и Колумбии и фонда коренных народов.

Эти проекты финансировали Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент США.

По имеющимся сведениям, будет полностью прекращена программа УВКПЧ ООН в Ираке, которая включала в себя помощь пострадавшим от пыток и семьям пропавших людей.

7 марта заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил, что USAID потратило порядка $5 млрд на организацию «майдана» на Украине.

Ранее в США обнародовали перечень «нелепых трат» USAID.