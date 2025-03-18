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Зеленский прибыл в Финляндию

Стубб: Зеленский вместе с женой Еленой прибыл в Финляндию
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Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmissen via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли с визитом в Финляндию. Об этом сообщил в соцсети X глава финского государства Александр Стубб, отметив, что стороны обсудят дальнейшую поддержку Киева.

В рамках визита запланированы переговоры, посвященные военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Финляндия, вступившая в НАТО в 2023 году, остается одним из ключевых европейских партнеров Киева.

«Имеем честь приветствовать президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую в Финляндии», — написал Стубб.

18 марта издание «Интерфакс-Украина» сообщало, что почти треть (32%) украинцев испытывают разочарование в нынешней власти. Такие результаты социологического исследования обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Среди тех, кто не доверяет президенту Владимиру Зеленскому, 55% заявили о разочаровании, а 35% — о злости. Те, кто поддерживает главу государства, чаще говорят о надежде (41%), сочувствии (22%) и гордости (19%). При этом 21% сторонников Зеленского также испытывают разочарование, отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Ранее в Раде заявили об «иммунитете» от ответственности Зеленского и руководства ВСУ.

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